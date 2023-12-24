В Nordwind отметили рост загрузки рейсов в 2023 году до 89%

Замгенерального директора компании Антон Маттис отметил, что в 2022 году этот показатель составил 85,2%

ТАСС, 24 декабря. Средняя загруженность рейсов авиакомпании Nordwind в 2023 году, по предварительным данным, выросла с 85,2% до 89%. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис.

"Средняя загруженность рейсов в этом году у нас прогнозируется на уровне 89%. В 2022 году - 85,2%. В следующем году хотели бы улучшить этот результат", - сказал Маттис.

На примере новых рейсов из Новокузнецка, где расположен базовый аэропорт авиакомпании, высокая загруженность отмечается на рейсе в Казань, который запустили в ноябре 2022 года. "Мы достаточно амбициозно зашли на эту линию двумя рейсами в неделю на больших самолетах - "Боингах". Сейчас средняя загрузка по маршруту - 80-82% по году. Как для нового маршрута - это очень неплохо. При этом 30% пассажиров - транзитные, то есть мы для многих регионов "проложили тропинку", в том числе на курорт "Шерегеш".

Авиакомпания Nordwind Airlines была основана в 2008 году. За 15 лет своей работы ее самолеты выполнили более 317 тыс. рейсов и перевезли более 56,3 млн пассажиров по стране и миру. География полетов авиакомпании - более 200 направлений.