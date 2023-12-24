Президент Аргентины заявил, что Илон Маск интересуется литием страны

По словам Хавьера Милея, в этом металле очень заинтересованы правительство США и многие американские компании

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 декабря. /ТАСС/. Илон Маск в разговоре с новым президентом Аргентины Хавьером Милеем выразил заинтересованность в литии с месторождений в республике. Об этом Милей сообщил в передаче в субботу вечером на телеканале Canal 13.

"Мне звонил Илон Маск. Он крайне заинтересован в литии. Также очень заинтересованы правительство США и многие американские компании. Но им нужна правовая база, гарантирующая соблюдение прав собственности", - сказал президент. По мнению Милея, сейчас иностранный бизнес боится инвестировать в Аргентину, так как местные "политики систематически обворовывают успешных".

Аргентина вместе с Боливией и Чили входит в так называемый литиевый треугольник, на который приходится более половины разведанных запасов этого металла в мире. Литий широко используется в аккумуляторах для электромобилей. Маск является владельцем компании Tesla, которая производит электрокары.