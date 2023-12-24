Единственную картину авторства The Beatles выставили на аукцион за $400 - 600 тыс.

Речь идет о произведении Images of a Woman, написанном музыкантами во время их вынужденного пребывания в отеле в Токио в 1966 году

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Картина, написанная музыкантами The Beatles во время их вынужденного пребывания в отеле в Токио в 1966 году, уйдет с молотка. По информации аукционного дома Christie's, который проведет торги, стоимость, возможно, единственной картины с подтвержденным авторством всех членов "ливерпульской четверки", оценивается в $400-600 тыс.

Яркое абстрактное произведение, созданное на японской бумаге при помощи акриловых и акварельных красок, получило название Images of a Woman ("Изображение женщины"). Оно появилось во время турне группы в столице Японии. Всего в Токио музыканты пробыли с 29 июня по 3 июля 1966 года, однако из-за охватившей мир "битломании" Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр практически не выходили из своего номера в отеле. Президентский люкс номер 1005 в гостинице Hilton они покидали практически лишь для того, чтобы дать пять концертов, каждый раз в сопровождении многочисленных охранников. Как говорится в сообщении Christie's, лишь Леннону и Маккартни удалось ненадолго выйти из их номера, чтобы посмотреть город.

Спасением от скуки для музыкантов на короткое время стал набор для творчества, который принес один из посетителей. Они нарисовали картину, которая сейчас и выставлена на торги. По центру, в незакрашенном круге, который образовался от стоявшей на бумаге лампе, они оставили свои подписи. После этого картина, не имевшая на тот момент никакого названия, была передана фан-клубу группы в Японии и затем приобретена ее председателем Тетсусабуро Симояма.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. "Ливерпульская четверка" - самый продаваемый музыкальный коллектив в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн. По числу композиций, занимавших первые места в хит-парадах, The Beatles - исторический лидер как в Великобритании, так и в США. Группа также стала обладательницей десяти премий Grammy, а журнал Time включил ее участников в число самых влиятельных персон ХХ века.

Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четверых музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из "битлов" живы Пол Маккартни (81) и Ринго Старр (83). Леннон был застрелен в 1980 году в Нью-Йорке фанатом, а Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.