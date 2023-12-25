NHK: четыре судоходных компании Японии приостановили навигацию через Красное море

Новые маршруты через мыс Доброй Надежды и Северную Америку увеличивают затраты и сроки доставки контейнеров в порты стран Евросоюза, сообщил телеканал

ТОКИО, 25 декабря. /ТАСС/. Японские судоходные компании отказываются от маршрутов, проходящих через Красное море и Суэцкий канал из-за угроз со стороны мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщил телеканал NHK.

Так, NYK Line и Mitsui OSK Lines приостановили навигацию своих судов через Красное море в Европу и перенаправили их по маршруту в обход Африки через мыс Доброй Надежды. Аналогичные меры приняла компания Ocean Network Express. При этом Kawasaki Kisen Kaisha стала использовать маршруты, проходящие через Северную Америку.

По сравнению с маршрутом через Суэцкий канал сроки доставки контейнеров в порты стран Евросоюза из Китая, Южной Кореи или Японии через мыс Доброй Надежды увеличиваются примерно на три-четыре недели. По расчетам экономистов, с учетом затрат на топливо, страховку и прочее стоимость доставки одного 40-футового контейнера возрастает при этом более чем в три раза - с $2 тыс. до $6,6 тыс.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.