Росимущество сообщило о перевыполнении плана по приватизации в 16 раз

Поступления в бюджет выросли благодаря двум крупным сделкам - продаже в Санкт-Петербурге компании "Феникс", а также реализации акций алтайского предприятия "Кучуксульфат", пишет газета "Известия"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Поступления в федеральный бюджет России от приватизации составили 28,9 млрд рублей в 2023 году. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Росимущество.

В федеральный бюджет от продажи корпоративных активов поступило 27,3 млрд рублей, а 1,6 млрд рублей - от реализации имущества госказны, рассказали изданию в ведомстве. Минфин, как уточняет газета, рассчитывал заработать на этой статье 1,8 млрд рублей по итогам года. Таким образом, план превышен в 16 раз.

Как отметили в Росимуществе, по итогам года более 1,8 млрд рублей будет перечислено в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования от продажи коррупционного имущества.

Руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов рассказал газете, что перевыполнение плана произошло благодаря двум крупным сделкам. Среди них - продажа в Санкт-Петербурге компании "Феникс", управляющей портом "Бронка", а также реализация акций алтайского предприятия "Кучуксульфат". По словам Аристархова, каждая сделка была оценена более чем в 10 млрд рублей.

В 2022 году доходы от приватизации в РФ составляли 934 млн рублей, уточнили "Известия".

По данным Росимущества, прогноз поступлений от приватизации федерального имущества на 2024 год составляет 1,6 млрд рублей, а на 2025-й - 1,5 млрд рублей. В ведомстве подчеркнули, что при планировании не учитывается продажа коррупционного имущества, а также поступления от возможных сделок по реализации федерального имущества на основании отдельных решений правительства.