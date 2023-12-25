МИД РФ сообщил, что спрос иностранных туристов на поездки в Россию восстанавливается

По словам замглавы внешнеполитического ведомства Евгения Иванова, с августа 2023 года электронную российскую визу получили более 150 тыс. человек

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Восстановление спроса иностранных туристов на поездки в Россию наблюдается в последние месяцы, число заявок на визы в РФ растет. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в интервью kp.ru.

"В последние месяцы мы <...> отмечаем восстановление "отложенного" спроса на поездки в нашу страну, рост числа ходатайств для получения российских виз, в том числе новой их разновидности - единой электронной визы (ЕЭВ)", - рассказал дипломат.

Он пояснил, что ранее опосредованное влияние на интенсивность потока посещающих Россию иностранцев оказывали попытки властей отдельных недружественных стран ограничить въезд на свою территорию граждан РФ. Однако эта тенденция была актуальна лишь для "начального этапа", уточнил Иванов.

"Проект ЕЭВ был запущен в августе этого года. Такую визу уже получили более 150 тыс. иностранцев, в том числе граждан стран - членов Евросоюза. По итогам 2023 года прогнозируем рост числа таких туристов, посетивших нашу страну, более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, - отметил он. - Более того, количество электронных виз, полученных гражданами некоторых стран, уже превысило число бумажных виз, выданных российскими загранучреждениями в этих странах за аналогичный период".

Иванов обратил внимание, что граждане некоторых государств имеют возможность посещать РФ на основе соглашений о краткосрочных безвизовых поездках. "Работа, направленная на взаимный отказ от визовых формальностей с рядом государств, продолжается", - добавил он.

"Несмотря на развернутую на Западе беспрецедентную антироссийскую кампанию, мы считаем неоправданным отвечать зеркально и бить по простым гражданам, дружелюбно настроенным к нам, искусственно ограничивая им возможность посещения России. Такая линия шла бы вразрез с нашими комплексными усилиями по повышению туристической привлекательности РФ", - заключил замглавы МИД России.