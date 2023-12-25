Минсельхоз не ожидает резких скачков цен на овощи и картофель

Глава министерства Дмитрий Патрушев пояснил, что в этом сезоне хороший урожай, благодаря которому удастся избежать роста цен на эти продукты

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ситуация на рынке картофеля и овощей в России стабильная, резких скачков цен не ожидается. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в интервью "Комсомольской правде", опубликованном на сайте kp.ru.

"В целом ситуация на рынке картофеля и овощей достаточно стабильная - в этом сезоне у нас очень хороший урожай, поэтому никаких резких скачков цен мы не ожидаем", - сказал он.

Министр напомнил, что в 2023 году произошел всплеск цен на томаты из-за более поздней закладки в закрытом грунте и перехода тепличных комплексов на более востребованные помидоры черри. "Этот момент будем прорабатывать с бизнесом, чтобы они производили и поставляли в сети больше обычных круглых томатов", - отметил он.

Кроме того, Минсельхоз предложил установить тарифную льготу на импорт круглых томатов в объеме до 130 тыс. тонн на январь - июнь 2024 года. Это позволит сбить цены на эту продукцию и расширить выбор для покупателей. Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала эту инициативу, напомнил Патрушев.