Набиуллина ожидает, что низкая безработица будет сохраняться длительное время

Глава регулятора напомнила, что решения Банка России в области денежно-кредитной политики отражаются на экономике не сразу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России ожидает, что низкая безработица будет сохраняться достаточно длительное время. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"Есть факторы, которые с нами вдолгую. Это в том числе ситуация на рынке труда, низкая безработица. Я думаю, что этот фактор как раз будет определять возможности предложения, как быстро предложение может подстраиваться к спросу", - указала она.

Набиуллина напомнила, что решения Банка России в области денежно-кредитной политики отражаются на экономике не сразу.

"Потребительский спрос действительно высокий, но на него напрямую влияют наша денежно-кредитная политика, ключевая ставка. Наши решения отражаются на экономике с некоторым лагом. Потому что это длинная цепочка: повышение ключевой ставки, после этого повышаются рыночные ставки по депозитам, кредитам. Это влияет на объемы депозитов, кредитов, на изменение поведения людей - будут они тратить, сберегать и так далее. И только после этого [ДКП] влияет на цены. Мы оцениваем эти лаги в три - шесть кварталов", - отметила она.