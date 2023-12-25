Глава ЦБ назвала главной проблемой от санкций международные платежи и блокировку активов

Эльвира Набиуллина подчеркнула, что заморозка резервов является негативным сигналом для всех центральных банков

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призналась, что настоящей проблемой на фоне санкций стали международные платежи и блокировка активов, к остальному финансовая система страны была готова еще с 2014 года. Об этом она рассказала в интервью РБК.

"Проблемой, вот именно проблемой, стали международные платежи, они до сих пор являются проблемой, хотя мы пытаемся ее решить. Конечно, очень болезненной темой стала блокировка и замораживание активов частных лиц - миллионов людей, которые не попали под санкции, но оказались с замороженными активами. Это трудная проблема, которую мы пытаемся разными способами решать вместе с правительством", - отметила она.

К остальному, по словам главы регулятора, рынок готовился с 2014 года. "Мы живем в условиях санкций уже с 2014 года. Поэтому мы всегда оценивали риск усиления санкций и по всем направлениям работали, в том числе проводили стресс-тесты с большим количеством финансовых институтов", - рассказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что заморозка резервов - это очень негативный сигнал для всех центральных банков, потому что это нарушение базовых принципов защищенности резервов. "Но здесь нам тоже помогли плавающий курс и валютные ограничения, которые, достаточно жесткие, мы приняли весной прошлого года. Потом, вы помните, их ослабляли. И это позволило купировать риски финансовой стабильности", - отметила она.