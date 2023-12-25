ЦБ не видит рисков высокой волатильности рубля при отсутствии биржевых торгов

По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, доля внебиржевого валютного рынка составляет 53% валютных торгов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России не видит высоких рисков значительной волатильности курса рубля при отсутствии биржевых торгов, так как доля внебиржевого рынка в валютных торгах уже превысила 50%. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"У нас достаточно большой объем внебиржевых торгов, много участников в нем. Скорее, вопрос именно получения информации о внебиржевых сделках, поэтому будем пользоваться разными источниками. Но я не думаю, что это серьезно само по себе может повлиять на курс", - отметила она.

Глава регулятора рассказала, что доля внебиржевого валютного рынка уже больше половины - 53% валютных торгов.

"Что касается курсообразования, мы еще в прошлом году, понимая разного рода санкционные риски, выпустили указание, где объяснили, как тогда будет определяться курс. Он будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность", - отметила она.