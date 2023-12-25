СМИ: Израиль нанес ущерб почти одной пятой сельскохозяйственных угодий Газы

Сильнее всего повреждены обрабатываемые земли в провинции Северная Газа, сообщает агентство WAFA

ДУБАЙ, 25 декабря. /ТАСС/. Израиль своими действиями причинил ущерб почти одной пятой сельскохозяйственных угодий в секторе Газа. Об этом сообщило информационное агентство WAFA со ссылкой на данные Палестинского центрального статистического бюро (ПЦСБ).

Как указывается в материале, пострадало по меньшей мере 18% угодий. Отмечается, что сильнее всего повреждены обрабатываемые земли в провинции Северная Газа, на которую приходится 29% посевных площадей палестинского анклава.

По данным агентства, плотность сельскохозяйственных угодий в секторе Газа в декабре 2023 года снизилась по сравнению с предыдущими годами. Ухудшение вызвано такими факторами, как снос зданий, передвижение тяжелой техники, артиллерийские обстрелы и бомбардировки, а также другими причинами, связанными с обострением ближневосточного конфликта.

Как отмечалось в опубликованном ранее докладе Всемирного банка, экономика сектора Газа "почти полностью остановилась" из-за операции Израиля, с начала которой "около 85% рабочих в палестинском анклаве остались нетрудоустроенными". В документе также говорилось, что, "по предварительным оценкам ПЦСБ, в октябре 2023 года сектор Газа функционировал на 16% от своей производственной мощности".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.