Московский производитель выпустил более 4,5 млн сладких наборов к Новому году

Фабрики холдинга "Объединенные кондитеры" выпускают 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 г до 1,5 кг

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Столичные фабрики холдинга "Объединенные кондитеры" выпустили более 4,5 млн сладких наборов весом от 200 г до 1,5 кг к Новому году. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

"Московские фабрики холдинга "Объединенные кондитеры", имеющие статус промышленного комплекса, изготовили к Новому году более 4,5 млн сладких подарков. Наборы от компаний "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и "Бабаевский" уже появились в магазинах по всей стране", - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что фабрики холдинга выпускают 70 вариантов новогодних наборов весом от 200 г до 1,5 кг, 40 из которых собираются в Москве.

Как сообщается на сайте, столичные предприятия также изготавливают необычные упаковки для детских подарков, с которыми можно играть. Например, ежегодно появляются плюшевые игрушки - символы года, наполненные разнообразными сладостями.

"Мы учитываем пожелания покупателей, поэтому в этом году расширили ассортимент новогодних подарков новыми наборами. <...> Холдинг имеет выстроенную инфраструктуру по переработке какао-бобов, что позволяет фабрикам не зависеть от поставок импортных шоколадных полуфабрикатов и контролировать качество на каждом этапе производства", - рассказала директор департамента маркетинга холдинга "Объединенные кондитеры" Юлия Дорофеева.