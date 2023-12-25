В Томской области приняли бездефицитный бюджет до 2026 года

Доходы региональной казны составят 110 млрд рублей

ТОМСК, 25 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Томской области приняли во втором, итоговом чтении бюджет региона на 2024 год и плановый период до 2026 года. Доходы равны расходам, сообщили в облдуме.

"Общий объем доходов областного бюджета в сумме 110 млрд рублей. Общий объем расходов областного бюджета в сумме 110 млрд рублей. Дефицит областного бюджета в сумме 0 рублей", - говорится в сообщении.

Среди статей расходов: 31,3 млрд рублей пойдет на образование, 27,2 млрд - на господдержку реального сектора экономики, 16,9 млрд - на здравоохранение, на социальную политику - 14,8 млрд рублей.

Планируется, что в 2025 году доходы составят 104,1 млрд рублей, расходы - 103,3 млрд, в 2026 году доходы будут на уровне 104,3 млрд рублей, расходы - 103,2 млрд.

Бюджет приняли единогласно: "за" проголосовали 35 человек.

Региональный бюджет на 2023 год принимался в первом чтении в размере 82,2 млрд рублей, во втором чтении он составил 104,9 млрд рублей с профицитом в 5%.