Бюджет Забайкалья приняли на 2024 год

Доходы региональной казны составят 20,2 млрд рублей

ЧИТА, 25 декабря. /ТАСС/. Бюджет Забайкальского края на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов приняли в окончательном, третьем чтении на заседании законодательного собрания региона с увеличением доходов на 20,2 млрд рублей.

В первом чтении бюджет региона приняли с доходами 103,1 млрд рублей, расходами 110,9 млрд рублей и дефицитом 7,8 млрд рублей.

"Мы в первом чтении принимали одну цифру. Во втором чтении наш бюджет увеличился на 20,2 млрд рублей. Причем мы ввели новые расходы. Увеличение резервного фонда на 700 млн рублей, снижение государственного долга на 300 млн рублей. Я считаю, это уже резко отличается от того бюджета, который у нас был в 2023 году. И надеюсь, что это не последние цифры. Думаю, что доходная часть будет увеличиваться, соответственно, и расходы будут расти", - сказал председатель комитета по бюджетной и налоговой политике Заксобрания Забайкалья Алексей Бутыльский во время пресс-подхода.

В окончательном чтении общий объем доходов бюджета края принят в сумме 123,2 млрд рублей, расходы составят 127 млрд рублей. Дефицит сократится до 3,7 млрд рублей. Дополнительные средства, полученные из федерального бюджета, направят на создание инфраструктуры для зарядных устройств для электромобилей, концессионные соглашения, создание проектно-сметной документации для ремонта средних образовательных учреждений. Около 4,7 млрд рублей предусмотрели на строительство дорог, 1,6 млрд рублей направят на повышение зарплат работников бюджетной сферы.

В 2025 году бюджет региона планируется с объемом доходов 113,5 млрд рублей, расходами 112 млрд рублей и профицитом 550 млн рублей. На 2026 год запланированы доходы в размере 122 млрд рублей, расходы - 118 млрд рублей, профицит - 4,5 млрд рублей.

Министр финансов Забайкальского края Вера Антропова сообщала, что основным приоритетом бюджета региона на 2024 год станут социальные расходы: заработная плата, меры поддержки населения, в том числе участников специальной военной операции, инфраструктурные и инвестиционные проекты, а также реализация национальных проектов.