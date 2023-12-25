Московские предприниматели стали участниками бизнес-миссии в Малайзию

В рамках деловой поездки свою продукцию в Куала-Лумпуре представили 10 столичных компаний

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Бизнес-миссия из московских предпринимателей представила свою продукцию в Малайзии, сообщила пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития российской столицы.

"Малайзия - одно из актуальных направлений для развития международного партнерства. За первые восемь месяцев 2023 года доля Москвы в совокупном экспорте России в эту страну составила больше 54%. В рамках деловой поездки свою продукцию в Куала-Лумпуре представили 10 столичных компаний", - привели в материале слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Москва впервые организовала такую поездку в Малайзию. Ее участниками стали разработчики продуктов в сфере информационных технологий и производители оборудования. Переговоры уже принесли первые результаты: разработчик платформы для видеоинтервью при приеме на работу подписал соглашение с местным технологичным предприятием.

Помимо этого, новых партнеров нашла и компания, занимающаяся созданием навигации в сложных локациях. Маршрут прокладывается на экране устройства пользователя, в том числе на смартфоне, планшете или AR-очках. В скором времени технологическое решение планируется внедрить в аэропорту Куала-Лумпура, инновационной долине в городе Сайберджая, торговых центрах и на других площадках.

В пресс-службе добавили, что формат деловых поездок в дружественные страны пользуется популярностью у предпринимателей. Так, уже сформирован план деловых событий на 2024 год. В него вошли более 20 бизнес-миссий, а также 14 международных выставок.