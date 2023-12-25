Крымский РНКБ ожидает рост чистой прибыли в 2023 году на 30%

Показатель увеличится до 12 млрд рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Крымский банк РНКБ (входит в группу ВТБ) рассчитывает получить чистую прибыль по итогам 2023 года по российским стандартам бухучета в размере не менее 12 млрд рублей, что на 30% превысит результат 2022 года. Об этом журналистам сообщил председатель правления РНКБ Михаил Якунин.

"Мы ожидаем прибыль порядка 12 млрд рублей, это более 30% роста. Соответственно, на будущее также планируем сохранять высокие темпы роста", - сказал он.

При этом Якунин отметил, что РНКБ готов платить дивиденды в случае соответствующего решения акционера - ВТБ. "У нас показатель достаточности на хорошем уровне, поэтому при необходимости можем и выплачивать (дивиденды). Прибыль есть, а уже дальше это вопрос акционера, куда ее направлять и каким образом использовать", - пояснил он.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. В 2023 году банк вошел в группу ВТБ. РНКБ обслуживает более 2,5 млн физических лиц и около 100 тыс. корпоративных клиентов.