Российский рынок в начале торгов умеренно рос

К 10:25 мск индекс Мосбиржи находится на уровне 3 104,43 пункта, индекс РТС поднялся до 1 064,73 пункта

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует рост основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:25 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,38% и находится на уровне 3 104,43 пункта, индекс РТС поднялся на 0,68%, до 1 064,73 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 095,42 пункта (+0,09%), долларовый индекс РТС прибавлял 0,45%, до 1 062,35 пункта.

К 10:25 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,16%, до 91,85 рубля, евро находился на отметке в 101,46 рубля (-0,29%). Юань торговался на уровне 12,841 рубля (+0,02%).