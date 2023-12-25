Кабмин направит 7,5 млрд рублей на софинансирование оплаты труда медработников

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что, по предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тыс. врачей и почти 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России дополнительно направит 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что развитие медицины является одним из приоритетов. "Важная часть этой работы связана с обеспечением своевременного софинансирования расходов на оплату труда вновь трудоустраивающихся врачей и среднего медицинского персонала - это медсестры, фельдшеры, акушеры, фармацевты, всех тех, кто напрямую занят уходом за пациентами, помогает им бороться с болезнями", - отметил Мишустин.

"Направим на такие цели свыше 7,5 млрд рублей. По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тыс. врачей, почти 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала", - сказал глава кабмина.

Он поручил как можно оперативнее перечислить эти ресурсы, чтобы медики получали все положенные выплаты своевременно и в полном объеме. Мишустин попросил вице-премьера Татьяну Голикову совместно с Минфином взять выполнение поручения на контроль.