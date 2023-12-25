В Феодосии открыли первый офис Сбера для розничных клиентов

По данным пресс-службы банка, всего с момента начала работы в Крыму ипотеку предоставили 3 тыс. семей

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Сбербанк открыл первый офис в Феодосии, где доступны все основные продукты для розничных клиентов, в том числе потребительские и образовательные кредиты, вклады и ипотека, сообщили в пресс-службе банка.

"Открытие первого офиса в Феодосии стало важным событием для развития Сбера в Крыму. Это один из древнейших городов полуострова, основанный в VI веке до нашей эры, с богатым культурно-историческим наследием. А сегодня это крупный административный, логистический, туристический и бальнеологический центр восточного побережья Крыма и точка развития малого бизнеса во многих сферах", - приводятся в сообщении слова управляющего головным отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.

Как уточнили в пресс-службе, с момента начала работы в Крыму Сбер предоставил ипотеку для 3 тыс. семей, ипотечный портфель банка на полуострове составляет уже 11 млрд рублей.

В январе Сбербанк объявил, что начинает работу на Крымском полуострове. В мае первые отделения открылись в Ялте и Севастополе, еще одно отделение заработало с июля в Керчи. В октябре в Симферополе заработал первый офис для розничных клиентов, с середины ноября в столице Республики Крым работает крупнейший на полуострове офис для юридических лиц.