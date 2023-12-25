Maersk возобновит перевозки в Красном море после начала операции международных сил

Компания сообщила, что готовится разрешить судам возобновить транзит как в восточном, так и в западном направлении

СТОКГОЛЬМ, 25 декабря. /ТАСС/. Датская судоходная компания Maersk возобновит перевозки в Красном море после начала там операции Prosperity Guardian, которая проводится международными силами. Об этом перевозчик сообщил в распространенном 24 декабря пресс-релизе.

"Мы получили подтверждение, что ранее анонсированная группа многонациональной инициативы по обеспечению безопасности Prosperity Guardian теперь создана и развернута, чтобы наладить торговые перевозки через Красное море и Аденский залив. <...> В период проведения операции мы готовимся разрешить судам возобновить транзит через Красное море как в восточном, так и в западном направлении", - указывает компания.

19 декабря Maersk приняла решение перенаправить вокруг Африки и мыса Доброй Надежды суда, которые должны были пройти через южную часть Красного моря и Аденский залив, из-за ситуации с безопасностью в этом регионе. Судно Maersk было атаковано ракетой 14 декабря, когда следовало через Баб-эль-Мандебский пролив. На следующий день компания решила приостановить все рейсы судов, следующих в том же направлении. С тех пор нападению подверглись еще несколько судов в этом районе, в том числе принадлежащий Норвегии танкер Swan Atlantic, которым управляет датская судоходная компания Uni-Tankers.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.