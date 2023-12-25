Крым за год продал национализированное имущество на 2,3 млрд рублей

По словам главы республики Сергея Аксенова, к решениям о национализации подходят с учетом оценки всех высказываний и действий владельцев недвижимости

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Общая сумма доходов, полученных Республикой Крым в 2023 году от продажи национализированной недвижимости, которая раньше принадлежала сторонникам киевского режима, составила около 2,3 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Крым пошел по пути национализации, мы продолжаем этот путь. В этом году мы получили 2,3 млрд рублей от продажи национализированных объектов. Это только старт, в следующем году сумма, я думаю, будет больше", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия-24".

При этом глава региона подчеркнул, что к решениям о национализации подходят максимально справедливо, оценивая все высказывания и действия владельцев недвижимости.

В 2022 году Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени 2022 года в республике национализировали около 2 тыс. объектов, в числе которых квартира жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и политика Арсения Яценюка.

В декабре Госсовет республики национализировал имущество нескольких курортных комплексов, а также Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, ООО "Ювас-Транс", ООО "Каракаш агро", аграрных предприятий, банков, среди которых Государственный ощадной банк Украины, спортивных и реабилитационных центров, теннисного клуба в Ялте.