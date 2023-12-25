Мишустин рассказал о завершении подготовки концепции по улучшению госнадзора за бизнесом

В настоящее время уточняются направления по развитию системы управления рисками, заявил премьер-министр

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило концепцию, которая позволит в ближайшие годы улучшить государственный надзор за выполнением бизнесом необходимых требований. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительство подготовило концепцию совершенствования контрольно-надзорной деятельности на ближайшие два года. Подписано распоряжение, которым также утверждается и план ее реализации. Уточняются направления по развитию системы управления рисками, предусмотрены мероприятия по корректировке законодательства и по цифровизации в этой сфере", - сказал он.

Мишустин напомнил, что в России уже пятый год идет реформа контрольно-надзорной деятельности. Благодаря ей количество проверок бизнеса сократилось в пять раз.

По словам премьера, предстоит еще немало сделать для расширения механизмов досудебного урегулирования, в том числе при разбирательстве жилищно-коммунальных споров в многоквартирных домах. "[Нужно] активнее привлекать к этим процедурам управляющие компании, чтобы как можно скорее находить способ разрешения конфликта, что очень важно в интересах наших граждан", - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин также обратил внимание, что правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Послабление не действует лишь для объектов высокого и чрезвычайно высокого риска, а также при срабатывании специальных индикаторов.

"Такое исключение необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, их здоровья и благополучия. В остальных же случаях приоритет, конечно, должен быть отдан профилактике, а не наказаниям. Этот механизм комфортен для добросовестных предпринимателей", - отметил он.

Профилактика и единые подходы

Премьер заверил, что правительство продолжит и дальше развивать инструменты риск-ориентированного подхода, чтобы предотвращать возможные нарушения.

Отдельного внимания, продолжил он, требует и положение дел с муниципальным контролем, включая вопросы благоустройства либо земельного регулирования. "Здесь также должны быть установлены единые подходы, в случае необходимости - через корректировку действующих норм", - подчеркнул глава кабмина.

После этого он передал слово вице-премьеру - главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко и попросил его рассказать о дальнейшем совершенствовании контрольно-надзорной деятельности.

Заслушав его, премьер-министр указал на возможности использования портала госуслуг. "Вы сказали о процедуре досудебного обжалования. Очень важно обратить внимание на обратный механизм через портал госуслуг, чтобы люди, предприниматели, все, кого касаются эти реформы, могли не только обратиться с жалобой или с возможными изменениями порядка, но и проконсультироваться", - сказал он.

По мнению Мишустина, "здесь простая форма общения была бы очень важна, в том числе по новым формам [контроля], по которым будут проходить проверки или профилактические визиты со следующего года". Также председатель правительства считает необходимым принятую концепцию "мониторить, чтобы все положения исполнялись".