В РЖД создали рабочую группу по проекту "Легкое метро" во Владивостоке

Проект нацелен, в частности, на уменьшение автомобильного трафика

ВЛАДИВОСТОК, 25 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа для организации пригородного железнодорожного сообщения на территории Владивостока появилась в ДВЖД. Специалисты готовят варианты решений одного из самых глобальных транспортных проектов во Владивостоке, сообщили в пресс-службе РЖД.

"Представители подразделений, дирекций дальневосточной магистрали и компании-перевозчика АО "Экспресс Приморья" на начальном этапе сформируют варианты решений реализации важного транспортного проекта для жителей краевой столицы", - сообщает пресс-служба.

Основной целью проекта стало снижение загруженности дорог дальневосточной столицы, уменьшение автомобильного трафика и обеспечение жителей Владивостока и пригорода дополнительным видом общественного транспорта.

Впервые проект "Легкое метро" анонсировали на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года. Он является одним из ключевых пунктов мастер-плана по развитию Владивостока. Реализовывать проект планируется в несколько этапов с завершением в 2030 году.