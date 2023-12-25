ЦБ определил базовый уровень доходности рублевых вкладов в январе 2024 года в 14,968%

В декабре 2023 года он составил 13,259%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования и по договорам банковского счета в январе 2024 года на уровне 14,968% годовых против 13,259% в декабре 2023 года, говорится в материалах регулятора.

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 14,08%, от 91 до 180 дней - 15,011%, от 181 дня до года - 15,51%, по вкладам на срок свыше года - 15,867%.

Базовая ставка по вкладам в долларах по востребованию составит 0,01%, на срок до 90 дней - 1,01%, от 91 до 180 дней - 1,209%, от 181 дня до года - 0,105%, по вкладам на срок свыше года - 0,353%.

В то же время базовый уровень доходности депозитов в евро до востребования составит 0,005%, на срок до 90 дней - 0,01%, от 91 до 180 дней - 0,374%, от 181 дня до года - 0,38%. По вкладам сроком больше года базовая ставка составит 0,443%.

Банк России рассчитывает базовый уровень доходности вкладов для банков, уплачивающих дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов. Он определяется регулятором как среднее значение максимальной доходности по привлеченным вкладам в банках, привлекших за истекший календарный месяц в совокупности две трети общего объема соответствующих вкладов в банках РФ.