ВТБ прогнозирует снижение доли сбережений россиян в токсичных валютах до 7% в 2024 году

Вместе с тем банк ожидает рост рублевых накоплений россиян по итогам 2023 года на уровне 21%

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Доля сбережений россиян в долларах и евро снизится за 2024 год с 9% до 7%, прогнозирует ВТБ. Об этом ТАСС через пресс-службу банка сообщила начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

"Россияне сегодня действуют рационально, оборачивая в свою пользу сложившуюся на финансовом рынке ситуацию. В условиях значительно выросшей ключевой ставки они заметно снизили кредитную активность и стали больше сберегать. Подавляющее большинство для преумножения накоплений используют высокодоходные депозиты в рублях, ставки по которым достигли рекордных для этого года 16-17% годовых. Одновременно население продолжает "выходить" из так называемых токсичных валют. По нашим оценкам, за 2023 год доля "иностранцев" в портфеле сбережений россиян снизится с 11% до 9%, а в следующем - "просядет" до 7%", - сказала Тучкова.

Вместе с тем ВТБ ожидает рост рублевых накоплений россиян по итогам 2023 года на уровне 21%, до 39,7 трлн рублей. Сам банк традиционно вырастет быстрее рынка, увеличив свой портфель рублевых сбережений на 26%.

По словам Тучковой, в начале года более половины вкладов в портфеле рублевых депозитов ВТБ были размещены на срок до шести месяцев, когда как к декабрю ситуация поменялась: сегодня объем рублевых депозитов равномерно распределяется между четырьмя ключевыми сроками: на 3, 6, 12 и 36 месяцев.

Так, за первую половину декабря розничные клиенты ВТБ открыли в банке около 600 тыс. новых рублевых депозитов и накопительных счетов, уточнили в пресс-службе. В результате портфель сбережений в национальной валюте вырос в банке примерно на 240 млрд рублей, это на четверть превышает результат за начало ноября. Общий объем средств клиентов в рублях приблизился к 6 трлн.