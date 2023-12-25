Челябинский аналог нацпроекта помог предприятиям ускорить выпуск продукции на 30-40%

По словам директора областного Фонда развития промышленности Сергея Казакова, в 2023 году в программе "Адресная поддержка повышения производительности труда" приняли участие 20 предприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Участие в программе "Адресная поддержка повышения производительности труда", которая была запущена в Челябинской области в качестве аналога нацпроекта "Производительность труда" для малых и средних промышленных предприятий, помогло ускорить выпуск продукции на 30-40%. Об этом ТАСС сообщил директор областного Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

"В 2020 году в Челябинской области специально для малых и средних предприятий областные Минпром, Фонд развития промышленности и "Опора России" разработали и запустили аналог нацпроекта "Производительность труда". На сегодняшний день в этой программе приняли участие 20 предприятий. По итогам они смогли ускорить производство продукции в среднем на 30-40%", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что производство продукции ускоряли двумя способами. Во-первых, эксперты областного Фонда развития промышленности разработали планы повышения производительности труда, которые внедряли на каждом предприятии индивидуально. Во-вторых, сотрудников компаний-участниц обучили принципам и инструментам бережливого производства.

По словам Казакова, в 2023 году в программе приняли участие такие компании как "Техносэта" (производитель теплообменников и запчастей к ним), опытный завод "УралНИИстром", Челябинский канатно-веревочный завод и другие.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ, ведущий в экономике является металлургический комплекс. Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат.