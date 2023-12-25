Рост акций Росбанка на Мосбирже превышал 14%

По данным на 12:02 мск, стоимость акций компании составляла 101,4 рубля за бумагу

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Стоимость акций Росбанка на Московской бирже росла на 14,19%, до 107,8 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:03 мск.

По данным на 12:02 мск, стоимость акций компании замедлила рост до 7,42% и составляла 101,4 рубля за бумагу.

24 декабря президент РФ Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских компаний. Меры приняты в ответ на недружественные действия некоторых государств и международных организаций.