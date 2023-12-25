Аэропорт имени Сабихи Гекчен сможет принимать самые крупные лайнеры

В Стамбуле на территории аэропорта построили новую взлетно-посадочную полосу длиной 3 540 м и шириной 60 м, рассказал глава Минтранса Абдюлькадир Уралоглу

АНКАРА, 25 декабря. /ТАСС/. Аэропорт имени Сабихи Гекчен в азиатской части Стамбула с открытием второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) сможет принимать самые крупные самолеты. Об этом заявил глава Минтранса Турции Абдюлькадир Уралоглу в эфире местного телевидения.

"Имеющаяся взлетно-посадочная полоса достигла сейчас максимума своей пропускной способности. Это 700-750 рейсов в сутки. Поэтому мы построили вторую длиной 3 540 м и шириной 60 м. Она сможет принимать все самые крупные широкофюзеляжные самолеты. Сегодня рассчитываем сдать полосу в эксплуатацию", - сказал министр.

Он отметил, что по расчетам после увеличения пропускной способности аэропорт Сабихи Гекчен в течение нескольких лет будет обслуживать более 40 млн пассажиров в год. Когда этот показатель будет достигнут, в планах властей построить второй терминал.

"К настоящему времени мы увеличили количество аэропортов в стране с 26 до 57. Три аэропорта еще строятся. Всего в текущем году мы обслужим 216 млн пассажиров, а пропускная способность по всей Турции составляет 337 млн. В 2024 году эти показатели увеличатся, и мы планируем расширять для этого инфраструктуру", - сообщил министр.

Церемония ввода в строй второй ВПП пройдет позднее в понедельник с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Аэропорт планирует использовать новую полосу для посадки, а старую оставить в качестве взлетной.