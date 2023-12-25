Системы учета древесины РФ и Белоруссии начнут обмен данными с 31 декабря

Он поможет беспрепятственно перевозить лес и пиломатериалы между странами, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Обмен данными между российской и белорусской информационными системами учета оборота древесины начнется 31 декабря. Он поможет беспрепятственно перевозить лес и пиломатериалы между странами, сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"В начале декабря страны подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах цифрового взаимодействия при обороте древесины. Так, с 31 декабря 2023 года информация о транспортных средствах с лесоматериалами из Беларуси, пересекающих границу России, будет передаваться автоматически в ЛесЕГАИС. Теперь заполненный электронный сопроводительный документ в республиканской системе учета древесины будет отображаться в российской. Это позволит лесоматериалам из Беларуси беспрепятственно передвигаться по территории России с соблюдением действующего российского законодательства", - говорится в сообщении.

Таким образом, если лесовоз из Белоруссии остановит дорожная полиция, то водителю нужно будет предъявить QR-код, где будет отображена вся информация о лесоматериалах. При этом проверить документ можно будет даже в случае отсутствия интернета.

"Интегрируя две системы ЛесЕГАИС и ЕГАИС-Беларусь мы создали бесшовный обмен данными, а главное автоматизированный. Вся информация будет передаваться и обновляться автоматически. Это один из способов организации удобных условий работы для лесного комплекса двух государств. Мы и дальше продолжим развивать межгосударственное сотрудничество с коллегами из Беларуси", - заявил заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков, чьи слова приводятся в сообщении.