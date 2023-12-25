Набиуллина отметила быструю структурную перестройку российской экономики

Банк России продолжит бороться с инфляцией и поддерживать устойчивость финансового сектора, заявила глава ЦБ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Структурная перестройка российской экономики идет достаточно быстро, Банк России продолжит бороться с инфляцией и поддерживать устойчивость финансового сектора, заявила в интервью РБК глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Она отказалась комментировать присуждение ей европейской версией газеты Politico звания "разрушитель года" за успешное противодействие западным санкциям, отметив, что ей это "тяжело комментировать, сложно".

"Я считаю, что Центральный банк вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики. Мы видим, что структурная перестройка экономики идет достаточно быстро. И это прежде всего благодаря как раз рыночному характеру нашей экономики, бизнесу, который очень быстро адаптировался", - рассказала Набиуллина.

Глава регулятора призвала не думать, что России "море по колено" после трудностей 2022 года. Санкционное давление в будущем может усилиться и к нему нужно быть готовым, отметила Набиуллина.

В то же время глава ЦБ также признала, что есть проблемы в финансовом секторе, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи и снижение доверия к финансовому рынку из-за санкций. Также возникают сложности с ускорением темпов развития инноваций и технологий, добавила Набиуллина.

29 ноября Politico опубликовало традиционный список из 28 человек, которые в 2024 году "сформируют политическую жизнь Европы". Всего было три категории: "деятели", "мечтатели" и "разрушители". В последней категории первое место заняла Набиуллина.