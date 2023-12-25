Капитальные вложения "Норникеля" в 2024 году составят $3,6 млрд

По данным компании, бюджет учитывает рост налоговой нагрузки, в том числе экспортных пошлин, введенных временно - до конца 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Совет директоров "Норникеля" утвердил бюджет компании на 2024 год, включая капитальные вложения в размере около $3,6 млрд, следует из сообщения компании.

"В следующем году "Норникель" продолжит реализацию стратегии умеренного роста и устойчивого развития, в которую входят ключевые инвестиционные проекты роста в области добычи и переработки, модернизации и замены оборудования, нацеленные на повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, обновление энергетической и топливной инфраструктуры, а также снижения вредного воздействия на окружающую среду, прежде всего "Серную программу", - говорится в сообщении.

Бюджет компании учитывает рост налоговой нагрузки, в том числе экспортных пошлин, введенных временно - до конца 2024 года, отметили в "Норникеле".

В компании добавили, что в 2024 году будет продолжена замена горного оборудования для Норильского дивизиона компании. Кроме того, планируется провести важный ремонт печи взвешенной плавки на Надеждинском металлургическом заводе.

"Норникель" продолжает отвечать на новые вызовы в области сбыта готовой продукции, поставок ресурсов и оборудования, инфляционного давления, роста налоговой нагрузки и управления кредитным портфелем. "В бюджет 2024 года заложен ряд инициатив, направленных на повышение операционной эффективности и сдерживание инфляционного роста расходов, по адаптации сбытовой стратегии к текущим условиям, по повышению инвестиционной эффективности и эффективности управления оборотным капиталом", - добавили в компании.

"Мы подтверждаем приверженность сохранению консервативного уровня долговой нагрузки и реализации инвестиционной программы, не забывая при этом про сохранение и укрепление кадрового потенциала, надежность основных фондов, снижение воздействия на окружающую среду, социальные инвестиции в основных регионах присутствия, а также политику в области промышленной безопасности и охраны труда", - приводятся в сообщении компании слова старшего вице-президента - финансового директора "Норникеля" Сергея Малышева.

О социальных инвестициях

В 2024 году компания планирует продолжить реализацию социальной стратегии с фокусом на регионы присутствия, также намечено провести индексацию заработной платы.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии. Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).