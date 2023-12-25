Полномочия кабмина по противодействию санкциям продлили на 2024 год

Российское правительство наделяется полномочиями устанавливать особенности организации и осуществления действий в некоторых сферах в 2024 году

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает полномочия правительства России принимать решения, направленные на снижение негативных последствий для российской экономики от зарубежных санкций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, российский кабмин наделяется полномочиями устанавливать особенности организации и осуществления действий в некоторых сферах в 2024 году. Речь идет об организации и осуществлении разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, корпоративных отношений, государственных и муниципальных закупок, строительства и градостроительной деятельности, социально-трудовых отношений, открытия пунктов пропуска через госграницу РФ. Ранее эти полномочия истекали у правительства в конце 2023 года.

Закон также сохраняет специальное регулирование в сфере разрешительной и контрольно-надзорной деятельности. В частности, кабмин РФ сможет в том числе принимать решения по организации и проведению государственного и муниципального контроля, вводить мораторий на проверки и контрольно-надзорные мероприятия, продлевать срок действия лицензий, а также устанавливать особенности аккредитации.

Кроме того, кабмин сможет устанавливать в 2024 году случаи осуществления госзакупок у единственного поставщика, при которых контракт может быть заключен заказчиком не позднее 31 декабря 2024 года. Помимо этого, правительство сможет определять порядок осуществления госзакупок в этих случаях. Аналогичным правом наделяется высший исполнительный орган Москвы в части госзакупок для городских и муниципальных нужд.

За кабмином также сохраняются полномочия устанавливать особенности приема на обучение по основным общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования граждан, учившихся за рубежом, но вынужденных прервать обучение в связи с недружественными действиями иностранных государств. Правительство сможет устанавливать и особенности проведения государственной итоговой аттестации при завершении освоения таких программ, а также нормы признания в РФ образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.

Другие положения

Вместе с тем законом уточняются нормы регулирования корпоративных отношений и акционерных обществ. До конца 2024 года продлевается право акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью заочно проводить годовые собрания акционеров. Изначально такое право было установлено для них в период пандемии коронавируса, однако затем оно ежегодно продлевалось. Кроме того, до конца 2024 года компании смогут выбирать свои советы директоров на три года. До 1 июля 2024 года компаниям разрешается иметь неполный состав совета директоров, но не менее трех человек. До этого же срока организациям, подпавшим под антироссийские санкции, разрешается не формировать совет директоров.

Одновременно до 31 декабря 2024 года продлевается срок запрета на заключение российскими страховщиками сделок с коллегами из недружественных государств либо их подконтрольными лицами. Исключения составят сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений. В исключительных случаях вышеуказанные действия могут осуществляться на основании разрешения, выдаваемого Банком России.