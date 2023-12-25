"Калашников" планирует в 2024 году включить миниатюрные БЛА в экипировку бойцов

Президент концерна Алан Лушников отметил, что "это и разведка, и ударные барражирующие боеприпасы тактического звена"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует в 2024 году включить в экипировку третьего поколения небольшие разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА). Об этом в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил президент концерна Алан Лушников.

"Если говорить о планах на 2024 год, то мы хотим расширить линейку [беспилотников]. Мы пошли в небольшие беспилотники для бойцов - это и разведка, и ударные барражирующие боеприпасы тактического звена, которые должны включиться в экипировку. Мы рассчитываем, что это произойдет в экипировке третьего поколения. Активно в этом направлении тоже работаем", - сказал он.

В ноябре Лушников сообщал, что "Калашников" тестирует экипировку нового поколения с интегрированными системами управления разведывательными БЛА. По его словам, концерн обладал "определенным заделом" в этой области, и на тот момент речь шла о первом этапе его апробации.