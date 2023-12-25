Глава РФПИ заявил о "золотом веке" для совместных инвестиций с Китаем

Кирилл Дмитриев также рассказал о двух новых фондах, один из которых будет инвестировать в авиационную промышленность, а другой - в сельскохозяйственную отрасль

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что сейчас "золотой век" для совместных инвестиций России и Китая. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Россия-24".

"И мы видим, что сейчас золотой век для инвестиций вместе с Китаем, в том числе в китайской валюте. И мы сейчас объявили о двух новых фондах. Один будет инвестировать в авиационную промышленность, один будет инвестировать в сельскохозяйственную отрасль. Поэтому взаимодействие с Китаем будет наращиваться. И то, что у нас есть 40 успешных проектов, это очень важная база и для других компаний", - сказал он.

Дмитриев подчеркнул, что Китай - ключевой партнер России. По его словам, важным примером сотрудничества стали инвестиции в строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем.

"Когда мы начинали эти инвестиции, многие люди говорили: "А зачем вам мост между Россией и Китаем? А вдруг пойдет много каких-то дешевых товаров на наш рынок?" Но мы показали, что этот мост, который на 700 км сокращает путь движения для поездов России и Китая, сейчас играет ключевую роль. До 10% торгового оборота между Россией и Китаем может идти через этот мост", - отметил Дмитриев.