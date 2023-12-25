В Чувашии в 2024 году создадут платформу для продвижения местных брендов

Это позволит к 2026 году увеличить долю местной продукции в общем ассортименте до 68%

ЧЕБОКСАРЫ, 25 декабря. /ТАСС/. Платформа "Сделано в Чувашии" для продвижения и поддержки региональных брендов будет создана в республике в 2024 году. Это позволит к 2026 году увеличить долю местной продукции в общем ассортименте до 68%, сообщает Минэкономразвития региона.

Глава Чувашии Олег Николаев утвердил план мероприятий по обеспечению благоприятных условий для поддержки и продвижения местных брендов на 2024-2026 годы.

"В рамках дорожной карты создадут платформу местных производителей "Сделано в Чувашии", помогут предпринимателям найти партнеров на внешних рынках, организуют бизнес-миссии, окажут маркетинговые услуги. Всего предусмотрено 25 мероприятий. <…> В итоге доля представленности местной продукции чувашских производителей в общем ассортименте к 2026 году должна достигнуть 68%", - отмечается в сообщении.

Как следует из документа, по итогам 2024 года доля местной продукции должна возрасти до 66,3%. "Ключевые задачи <…> - сформировать спрос и новые рынки сбыта, стимулировать рост объема продаж товаров местных брендов <…>, помочь субъектам предпринимательства сократить затраты на продвижение продукции", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - главы Минэкономразвития Чувашии Дмитрия Краснова.

По его словам, в числе целей - удовлетворение потребностей жителей Чувашии в качественных товарах по доступным ценам и повышение конкурентоспособности местной продукции.