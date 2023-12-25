Фонд развития промышленности ДНР докапитализируют на 100 млн рублей

Как сообщил заместитель председателя правительства региона Владислав Васильев, средства перечислены на счет республиканского Фонда развития промышленности

ДОНЕЦК, 25 декабря. /ТАСС/. Фонд развития промышленности Донецкой Народной Республики (ДНР) дополнительно получит 100 млн рублей по соглашению с Минпромторгом России, сообщил заместитель председателя правительства региона Владислав Васильев.

"100 млн рублей дополнительно получит Фонд развития промышленности ДНР - благодаря поддержке федерального Минпромторга. Договор уже подписан, средства перечислены на счет республиканского ФРП", - написал Васильев в своем Telegram-канале.

Ранее в правительстве ДНР сообщали, что всего в 2023 году 1,1 млрд рублей будет направлено на поддержку 21 проекта. Также региональная лизинговая компания в этом году уже заключила 22 договора лизинга на сумму свыше 242 млн рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства

Фонд развития промышленности создан правительством ДНР 18 июля прошлого года. Его главной задачей заявлено оказание помощи промышленным предприятиям республики и обеспечение их конкурентоспособности на внешнем рынке, в частности фонд предоставляет предприятиям займы. Суммы займов варьируются от 5 до 100 млн рублей под 1% на 7 лет.