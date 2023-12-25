Путин поручил создать в Донецке креативный кластер, включающий киностудию

Доклад на эту тему необходимо представить к 15 февраля 2024 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил создать в Донецке креативный кластер, включающий в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, а также школу и колледж.

"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики и Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения о создании в городе Донецке креативного кластера, включающего в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, школу и колледж креативных индустрий", - говорится в тексте поручений по итогам встречи с членами Общественной палаты (ОП) и председателями общественных палат регионов РФ.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь ОП РФ Лидия Михеева. Путин ждет доклад на эту тему к 15 февраля 2024 года.

Также исполнительным органам власти в Донецкой Народной Республике совместно с ОП РФ подготовить и представить предложения по созданию в регионе образовательно-продюсерского центра для работы с лидерами общественного мнения. Ответственными назначены Пушилин и Михеева, глава государства ждет от них доклад на эту тему также до 15 февраля 2024 года.