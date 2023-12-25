В Псковской области перенесли на 2024 год открытие технопарка по выпуску комбикормов

Его планировали открыть в 2023 году

ПСКОВ, 25 декабря. /ТАСС/. В Псковской области перенесли на 2024 год сроки запуска промышленного технопарка "Агрополис", который возводится на федеральные средства в Великих Луках, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на очередной сессии регионального парламента. В прошлом году власти заявили, что открыться этот объект должен в 2023 году, он будет специализироваться на производстве современных видов комбикормов, которые влияют на здоровье и продуктивность животных.

"В первом квартале следующего года планируется ввод в эксплуатацию промышленного технопарка "Агрополис". Это двухлетний проект. Он реализуется при поддержке Минэкономразвития. Его совокупная стоимость составит почти 570 млн рублей. Это первый на территории Псковской области объект агробиотехнологической инфраструктуры. Он будет специализироваться на экспериментальном производстве комбикормов, влияющих на здоровье и продуктивность животных", - сказал Ведерников, не уточнив причины переноса сроков.

Комбикорма необходимы фермерским и крупным предприятиям, занимающимся производством мяса. В Псковской области располагается Великолукский мясокомбинат - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России, оно входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга, крупнейшей компании сферы АПК в СЗФО.

По словам Ведерникова, среди ключевых проектов 2024 года - производство компании "СКТ групп", которая закончит работы по увеличению объемов и расширению номенклатуры выпускаемой продукции для компании "Севкабель". Общий объем инвестиций составит 4,2 млрд рублей.

"Также мы ожидаем завершения инвестпроекта по производству промышленных свинцово-кислотных аккумуляторов в городе Великие Луки. Это импортозамещающий проект великолукского аккумуляторного завода "Импульс". Общая стоимость проекта - почти 3 млрд рублей", - добавил губернатор.