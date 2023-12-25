Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за девять месяцев составила 1,4 трлн руб.

Прибыль до налогообложения достигла 1,71 трлн руб.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. "Сургутнефтегаз" по итогам января - сентября 2023 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 1,4 трлн руб., следует из материалов компании.

Валовая прибыль составила 415,9 млрд руб., прибыль до налогообложения - 1,71 трлн руб. Выручка за девять месяцев составила 1,582 трлн руб., прибыль от продаж - 304 млрд руб.

Финансовые результаты за аналогичный период 2022 года компания не раскрывала.

При этом в отчете за девять месяцев, как и в отчете за первое полугодие, "Сургутнефтегаз" не стал раскрывать несколько показателей, позволяющих посчитать ликвидные активы компании ("кубышку").

Ликвидные активы "Сургутнефтегаза" включают в себя финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов, финансовые вложения за исключением денежных эквивалентов, а также денежные средства и денежные эквиваленты. Так, в отчете компании за январь - сентябрь 2023 года, как и в предыдущем отчете, отсутствует строка с показателем "финансовые вложения, кроме инвестиций в организации и предоставленных займов", а данные о финансовых вложениях за исключением денежных эквивалентов не раскрыты.

На конец 2022 года ликвидные активы "Сургутнефтегаза" выросли на 161,6 млрд руб. по сравнению с 2021 годом и достигли 4,288 трлн руб.