Путин: лидеры ЕАЭС одобрят проект Декларации о сотрудничестве до 2030 и до 2045 годов

Президент РФ отметил, что на заседании Высшего совета ЕАЭС насыщенная повестка дня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. Проект Декларации о развитии сотрудничества в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до 2030 года и до 2045 года предстоит одобрить лидерам стран Союза по итогам встречи в Петербурге, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас насыщенная повестка дня. Сегодня рассмотрим целый ряд важных, принципиальных вопросов, касающихся углубления евразийской интеграции. В частности, предстоит одобрить подготовленный по инициативе российской стороны проект Декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках нашего объединения на период до 2030 года и на перспективу до 2045 года", - сказал Путин на заседании Высшего совета ЕАЭС.

По его словам, по сути, это "новый документ программного характера, в котором предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях, а также определены дополнительные сферы взаимодействия, такие как климатическая повестка, медицина, туризм и некоторые другие".

Путин, открывая заседание, отметил, что рад приветствовать всех лидеров стран ЕАЭС.