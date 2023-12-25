Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%

По словам президента РФ, рост будет и в других странах ЕАЭС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 декабря. /ТАСС/. ВВП России в текущем году вырастет на 3,5%, при этом рост этого показателя ожидается и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в широком составе.

"В текущем году во всех странах - членах объединения (ЕАЭС - прим. ТАСС) фиксируется стабильный рост экономики. Так, у нас в России за первые 3 квартала [2023 года] ВВП прибавил 3%, а по итогам года ожидается 3,5%", - сказал российский лидер.

При этом, по его словам, "прирост валового [внутреннего] продукта - причем значительный - имеется и в других государствах ЕЭАС". Президент РФ уточнил, что, согласно имеющейся у него информации, в Армении за девять месяцев этого года рост ВВП составит более 9%, в Казахстане - почти 5%, в Киргизии - более 4%, а в Белоруссии, как и в России, - 3,5%.

Путин также подчеркнул, что взаимодействие в рамках союза продолжает развиваться динамично и успешно по всем ключевым направлениям интеграционного строительства, "даже несмотря на известные трудности, связанные с непростой международной внешней ситуацией". Так, по его словам, промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 3,5%, а строительная отрасль выросла на 9,3%.

Кроме того, как заметил президент РФ, количество безработных в целом по ЕАЭС сократилось на 14,2%." А в России безработица вообще находится на минимальном историческом уровне - менее 3% (2,9%)", - добавил он.