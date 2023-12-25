Индексы Мосбиржи и РТС 25 декабря выросли на 0,21-0,58%

Курс юаня снизился до 12,76 рубля, доллар - до 91,75 рубля, евро - до 101,2 рубля

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю спокойной нейтральной динамикой, индекс Мосбиржи курсировал недалеко от 3,1 тыс. пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,21%, до 3 099,02 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,58%, до 1 063,67 пункта. Курс юаня снизился на 0,07%, до 12,76 рубля, доллар - на 0,24%, до 91,75 рубля, евро - на 0,54%, до 101,2 рубля.

"Большинство западных бирж замерли на время празднования католического Рождества. Важных событий или публикаций сегодня не было", - констатировал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки "Циана" (+4,31%), акции "Яндекса" (+4,23%), расписки "Эталона" (+3,82%), котировки "Магнита" (+3,29%), бумаги Qiwi (+3,22%), расписки Fix Price (+2,89%). Обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" прибавили 2,28% и 1,89% соответственно. Привилегированные и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" подорожали на 1,81% и 0,8% соответственно.

"Акции "Яндекса" получили импульс к росту на фоне решения ЦБ РФ о государственной регистрации выпусков обыкновенных и привилегированных бумаг компании. Регистрация говорит о приближении развязки в реорганизации "Яндекса". Расписки "Эталона" в понедельник подскочили без видимых фундаментальных причин, по сути, лишь отступая от локальных минимумов прошлой недели. Бумаги Qiwi как и большинство других акций также росли без очевидных драйверов", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акционеры "Магнита" в этот четверг, 28 декабря, обсудят рекомендованные советом директоров дивиденды из нераспределенной прибыли в размере 412,13 руб. на акцию с текущей доходностью 6% и закрытием реестра 11 января. "В целом "Магнит" старается поддерживать привлекательность своих акций в том числе их обратными выкупами, а в следующем году мы не исключаем дивидендную доходность по бумагам выше 12%. При позитивном сценарии в перспективе ближайших месяцев котировки могут стремиться к максимумам с 2017 года с первой целью 7 тыс. 685 руб.", - ожидает эксперт.

Она добавила, что фундаментальная цена ИК "Велес Капитал" по акциям "Магнита" в настоящий момент установлена на уровне 8 249 рублей. Важная среднесрочная поддержка расположена у 5 980 рублей.

Акционеры "Татнефти" не смогли проголосовать по дивидендам за III квартал в размере 35,7 рубля. (текущая доходность 5,2%) из-за отсутствия кворума, при этом повторное собрание акционеров назначено на 28 декабря. "Тем не менее как обыкновенные, так и привилегированные акции компании сегодня поднялись до очередных максимумов с 2020 года", - сообщила Кожухова. "Сургутнефтегаз" вечером понедельника сообщил о получении чистой прибыли за девять месяцев 2023 года по РСБУ в размере 1,436 трлн рублей. против консенсус-прогноза 1,24 трлн рублей.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Фосагро" (-3,25%), котировки ОГК-2 (-1,81%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,71%), котировки "Русснефти" (-1,56%), акции "Юнипро" (-1,43%).

Прогноз на 26 декабря

На предпраздничной неделе индекс Мосбиржи может продолжать торговаться в нейтральном малоактивном ключе. Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 26 декабря - 3 025 - 3 125 пунктов, по курсу доллара - 90,7-93,2 рубля. Во Freedom Finance Global прогнозируют, что завтра индекс Мосбиржи покажет колебания в коридоре 3 тыс. - 3,1 тыс. пунктов, пара доллар/рубль может двигаться в диапазоне 90-92 рубля, евро/рубль - в коридоре 100-102 рублей, юань/рубль - в интервале 12,5-13 рублей.

Во вторник останутся закрытыми биржи Великобритании, Гонконга, Германии. В России в этот день от дивидендов очистятся акции "Норникеля". По оценкам "БКС мир инвестиций", торги акциями компании откроются с гэпом вниз до 4,7%.