В Раду внесли законопроект об отмене режима свободной торговли с Белоруссией

Документ был подписан 17 декабря 1992 года и ратифицирован Украиной 19 марта 1999 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о прекращении действия соглашения о свободной торговле с Белоруссией, а также двух протоколов к нему. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект закона "О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле", - написал он в своем Telegram-канале. Это соглашение было подписано 17 декабря 1992 года и ратифицировано Украиной 19 марта 1999 года.

Законопроектом также предусмотрено расторжение протоколов к соглашению "Об изъятии из режима свободной торговли к соглашению между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года", подписанного 13 февраля 1998 года в Киеве и "О внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о свободной торговле от 17 декабря 1992 года", подписанного 18 октября 2005 года в Минске.

Ранее правительство Украины одобрило данный законопроект о прекращении соглашения о свободной торговле с Белоруссией и прилагающихся к нему протоколов.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.