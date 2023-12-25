Сроки регистрации юрлиц в новых регионах России продлили на год

Согласно соответствующему закону, пролонгируются сроки как первичной регистрации бизнеса в ЕГРЮЛ, так и внесения изменений в учредительные документы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на год продлевает для компаний из новых регионов сроки приведения их учредительных документов в соответствие с российским законодательством. Соответствующий документ опубликован.

Пролонгируются сроки как первичной регистрации бизнеса в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), так и внесения изменений в учредительные документы.

Компании, зарегистрированные в ДНР и ЛНР на день их принятия в РФ, должны привести свои учредительные документы в соответствие с законодательством РФ не позднее 31 декабря 2024 года при первом внесении изменений в ЕГРЮЛ. Компании из Запорожской и Херсонской областей должны сделать это до 30 июня 2025 года.

Для организаций, не числившихся в местных реестрах на момент присоединения регионов к России, срок подачи заявления о регистрации в ЕГРЮЛ с изменением учредительных документов продлевается до 30 июня 2024 года, в случае если они работают в ДНР и ЛНР. До 31 декабря 2024 года - для резидентов Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, закон регулирует особенности госрегистрации ценных бумаг компаний из новых регионов. Центробанк России сможет определять перечень документов, представляемых для госрегистрации выпусков таких акций, состав содержащихся в них сведений, форму документа, подтверждающего присвоение регистрационного номера, требования к его содержанию, а также особенности учета прав на такие бумаги.

Законом устанавливаются условия, позволяющие признать акции и облигации юридических лиц из новых регионов, выпуски которых были зарегистрированы до дня принятия этих территорий в РФ, бумагами российских эмитентов. Закрепляются требования к номинальной стоимости акций, указанной в учредительных документах после их приведения в соответствие с законодательством России. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.