В Калмыкии число самозанятых увеличилось в 1,5 раза за год благодаря господдержке

Их число превысило 9,5 тыс.

ЭЛИСТА, 26 декабря. /ТАСС/. Число самозанятых в Калмыкии благодаря оказываемым мерам поддержки за последний год увеличилось в 1,5 раза и превысило 9,5 тыс. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя правительства - министр социального развития, труда и занятости республики Марина Ользятиева.

"Благодаря принимаемым в республике мерам, в том числе принятию регионального закона, предусматривающего преференции для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, в этом году отмечается увеличение субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе самозанятых. Число самозанятых, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", на начало декабря превысило 9 512 тыс. человек. Это на 2 960 человек, или почти в 1,5 раза, больше в сравнении с началом декабря 2022 года", - сказала она.

Режим самозанятых выбирают также получатели государственной социальной помощи на основании социального контракта. В 2023 году самозанятые заключили 315 социальных контрактов, что составляет 110,5% показателя 2022 года.

"В основном самозанятые осуществляют свою деятельность в сфере строительства, транспорта и предоставления различных видов услуг. Безусловно, с ростом общего числа самозанятых увеличивается и число молодых самозанятых", - добавила вице-премьер.

Ранее сообщалось, что каждому официально оформленному предпринимателю в Калмыкии доступны бесплатные консультации, льготное финансирование, содействие в работе с маркетплейсами, а также помощь в продвижении своих товаров и услуг на международных площадках. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". При этом самозанятые отчисляют в бюджет лишь 4-6% от суммы своего дохода. Что касается индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, то в регионе налоговая ставка для них снижена с 6% до 1%.