В Туве с 2024 года увеличат квоту на вывоз угля в восточном направлении в 1,6 раза

Она составит 650 тыс. тонн, уточнил глава республики Владислав Ховалыг

ТАСС, 26 декабря. Квота на вывоз угля из Тувы будет увеличена до 650 тыс. тонн в год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

"Правительство России поддержало нашу просьбу. На совещании под руководством первого вице-премьера Андрея Рэмовича Белоусова принято решение об увеличении квоты на вывоз угля до 650 тыс. тонн. Это важно и для угольщиков, и для Тувы в целом", - сообщил Ховалыг. Как уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона, речь идет о новой квоте на вывоз угля в восточном направлении на 2024 год, в 2023 году эта квота составляла 400 тыс. тонн угля. Таким образом, квота увеличится в 1,6 раза.

Руководитель региона напомнил, что в феврале прошлого года после двухлетнего перерыва возобновила работу угольная шахта "Межегейуголь". "Из-за специфических характеристик уголь Межегейского месторождения высоко востребован в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. На внутреннем рынке спрос, наоборот, низкий. Мы долго прорабатывали сложный вопрос увеличения квоты на вывоз продукции в восточном направлении", - добавил он. По его словам, сейчас на шахте работают 392 человека, налоговые отчисления составляют 380 млн рублей.

Шахта "Межегейуголь" введена в эксплуатацию в 2015 году, в феврале 2020 года приостановила добычу. Это привело к общему снижению добычи угля в республике более чем на 80%.