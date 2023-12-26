"Сибур" будет производить импортозамещающий поликарбонат для автопрома

Новыми марками помимо российских компаний уже заинтересовались производители светотехнической продукции для автотранспорта из-за рубежа, говорится в сообщении "Казаньоргcинтеза"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. "Сибур" будет производить две новые импортозамещающие марки поликарбоната, которые требуются для изготовления рассеивателей автомобильных фар, говорится в сообщении "Казаньоргcинтеза".

"Казаньоргcинтез" освоил производство двух новых марок поликарбоната PC-022URС1 и PC-010URС. Они предназначены для изготовления рассеивателей автомобильных фар и позволяют полностью заместить в этом сегменте импортное сырье, ставшее недоступным на отечественном рынке. Единственный производитель поликарбонатов в России и странах СНГ сумел предложить переработчикам продукцию, не уступающую, а по ряду физико-механических свойств и превосходящую зарубежные аналоги. Новыми марками помимо российских компаний уже заинтересовались производители светотехнической продукции для автотранспорта из-за рубежа", - сказано в сообщении.

Объем рынка специальной марки поликарбоната для производства фар и рассеивателей в РФ в 2024 году составит 2 тыс. тонн, а к 2027 году может вырасти до 3 тыс. тонн, отметила компания. Ранее светотехника для локализованных автомобилей на территории России производились из импортного материала (европейские марки Lexan и Makrolon).

Рецептура обеих марок поликарбоната разработана казанским и московским филиалами исследовательского центра "Сибур полилаб" по заказу производителя автомобильных фар "Автосвет".

"При этом сфера применения новых марок поликарбоната не ограничивается только сегментом автомобильных фар. Испытания уже подтвердили, что они могут с успехом использоваться при изготовлении средств индивидуальной защиты для лица и глаз, а также при сборке электрических розеток", - заключили в компании.