На Украине прогнозируют отток средств со счетов граждан в случае ужесточения мобилизации

Сейчас законопроект в отношении нарушителей воинского учета предусматривает ограничение права распоряжаться средствами

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Украинские банкиры прогнозируют отток средств со счетов населения в случае принятия нового законопроекта о мобилизации в нынешней редакции. Таковы результаты опроса, который провело издание "Страна". Сейчас законопроект в отношении нарушителей воинского учета предусматривает ограничение права распоряжаться средствами.

"Будет отток средств со счетов военнообязанных. Скорее всего, он начнется, когда дойдет дело до голосования. Тогда пойдут снятия в банкоматах и кассах", - сообщил изданию заместитель председателя правления одного из госбанков. Он напомнил, что в сутки, согласно правилам Нацбанка, человек может снять 100 тыс. гривен ($2,6 тыс.) или эквивалент (если речь о валютном вложении), а средний вклад физлица колеблется в пределах от 200 тыс. до 300 тыс. гривен (около $5,3-7,9 тыс.).

"Так мужчины за несколько дней все снимут, если средства размещены на карточных (текущих) счетах. Проблемы могут быть лишь у тех, кто открывал срочные депозиты, которые нельзя расторгнуть до истечения срока", - сказал он.

Банкиры также указывают, что для блокировки счетов одного законопроекта о мобилизации будет недостаточно - придется вносить изменения и в другие законы и нормативные акты, на что уйдет время, и это позволит пользователям вывести средства.

"Многие захотят снять деньги, многие купят криптовалюту, чтобы подстраховаться и скрыть средства. Было мнение, что регулятор исключит банки из военных ограничений. Однако, по всей видимости, глава Нацбанка не будет перечить военным и закон примут. Но нужно будет внести изменение еще и в другие законы, регулирующие банковскую деятельность и гарантирующие неприкосновенность средств на счетах. Плюс инструкции Нацбанка. Это займет время, за которое мужчины свои счета обнулят", - сказал изданию председатель правления одного из банков.

Кроме того, банкиры прогнозируют переход финансовых услуг "в тень". "Станет массовым пользование картами третьих лиц. То есть открытие счетов или перевод денег на карты жен, детей, родителей. А потом еще по друзьям пойдут: по многодетным, которые не служат, или по тем, кто освобожден по здоровью", - считает директор казначейства банка с иностранным капиталом. По словам собеседника "Страны", финмониторинг банков "с ног собьется", пытаясь выяснить, зачем людям по несколько счетов в одном банке, но запретить ничего не сможет. В соответствии с действующим законодательством Украины физлицо не ограничено в количестве открываемых счетов.

Ужесточение мобилизации на Украине

Ранее кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект, направленный на усиление административной и уголовной ответственности за нарушение правил военного учета и мобилизации.

Из текста документа следует, что теперь за отказ пройти медкомиссию можно попасть в тюрьму на срок от трех до пяти лет. Новые правила мобилизации также предусматривают повторное медобследование граждан, которые были признаны ограниченно годными к прохождению службы.

Нарушение законодательства о военной обязанности повлечет штраф в размере от 34 тыс. до 85 тыс. гривен (около $900-2,2 тыс.), в условиях особого периода - в размере от 153 тыс. до 204 тыс. гривен (около $4-5,4 тыс.).

Также документом предусмотрено увеличение штрафов за нарушение правил воинского учета. Кроме того, уклонистов разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения - до трех суток.