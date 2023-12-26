Соответствующий закон приняли на заседании региональной думы

АСТРАХАНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Власти Астраханской области направят на выплаты жильцам частично рухнувшего 16 ноября дома на площади Вокзальной в Астрахани более 273 млн рублей. Соответствующий закон принят на заседании думы региона 26 декабря.

"Законопроект, внесенный губернатором региона Игорем Бабушкиным, принятый сегодня депутатами Думы Астраханской области, устанавливает меры поддержки граждан, жилье которых утрачено в связи с частичным обрушением дома на площади Вокзальной, 1а. При расчете выплаты на приобретение нового жилого помещения будет использован показатель средней рыночной стоимости квадратного метра, определенный Минстроем РФ для Астраханской области на день введения режима чрезвычайной ситуации: 87 тыс. рублей. Таким образом, на реализацию данного закона потребуются финансовые средства из бюджета региона в размере 273,1 млн рублей", - уточнили ТАСС в пресс-службе областной думы.

На заседании спикер регионального парламента Игорь Мартынов рекомендовал произвести компенсационные выплаты жильцам пострадавшего дома в оперативном порядке до февраля 2024 года.

Ранее со ссылкой на власти сообщалось, что собственники квартир получат выплаты за утраченное жилье в размере рыночной стоимости, с 30 ноября начался процесс выплат жильцам за полную или частичную утрату имущества.

Обрушение третьего и четвертого подъездов произошло в пятиэтажке на Вокзальной площади 16 ноября, погибла женщина. Из здания были эвакуированы 213 человек, в том числе 37 детей. Согласно заключению межведомственной комиссии, пострадавший дом подлежит сносу, принято решение о запрете его эксплуатации. По версии следствия, причиной разрушения дома стал ремонт в одной из квартир: рабочие повредили несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, уничтожение имущества по неосторожности).