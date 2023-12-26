Кабмин направит почти 1,5 млрд рублей на развитие системы здравоохранения в регионах

Вопросы о выделении дополнительного финансирования рассмотрели и одобрили на заседании правительства 22 декабря

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российское правительство до конца 2023 года направит почти 1,5 млрд рублей на развитие системы здравоохранения в нескольких регионах. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, около 800 млн рублей будет направлено на расширение сети государственных медицинских учреждений в Ставропольском крае и в Курской области, а также на обновление технического оснащения областной клинической больницы Оренбургской области.

Как ожидается, федеральное финансирование поможет завершить приобретение в госсобственность здания на проспекте Анатолия Дериглазова в Курске, где откроется рассчитанная на 600 посещений в день поликлиника с детским и взрослым отделениями. "Новое медучреждение необходимо для обслуживания микрорайона, где в перспективе будут жить до 70 тыс. человек", - пояснили в кабмине.

Кроме того, на выделенные средства будет приобретено здание для размещения поликлиники при Пятигорской городской клинической больнице №2. Предполагается, что к новой поликлинике будут прикреплены более 46 тыс. человек, это даст возможность значительно повысить качество оказываемой населению медицинской помощи.

В Оренбургской области на выделенные средства будет закуплен современный ангиографический комплекс для областной клинической больницы им. В. И. Войнова, аппарат разместят в кардиологическом отделении.

Новые медцентры

Еще более 670 млн рублей направят на строительство двух медучреждений - инфекционного отделения республиканской детской клинической больницы в Назрани и хирургического корпуса областной детской клинической больницы в Челябинске.

Вопросы о выделении дополнительного финансирования были рассмотрены и одобрены на заседании правительства 22 декабря.